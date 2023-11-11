فوضى عارمة في مطار بسبب عامل.. فتح بوابة بالخطأ

تسبب عامل في مطار تورنتو الكندي في فوضى عارمة بعدما فتح عن طريق الخطأ إحدى بوابات سفر المطار، وفقاً لما أعلنه مصدر في المطار لشبكة «سي بي سي تورونتو».

وقال المصدر إن مئات المسافرين تقطعت بهم السبل في صالة مطار بيرسون الخميس الماضي بعد أن فتح أحد العمال البوابة بطريقة خاطئة.

وقال المصدر إن ما يقرب من 200 راكب وصلوا إلى بيرسون من أجزاء مختلفة من كندا في الصباح الباكر انتهى بهم الأمر في المنطقة الخطأ بالمطار نتيجة للخطأ، ما تسبب في ارتباك مع الجمارك وحماية الحدود الأميركية.

ونتيجة لذلك تأخرت رحلات جوية متصلة بالولايات المتحدة بينما حاول المسؤولون حل المشكلة.

بدورهم أعرب العديد من المسافرين الذين بدا أنهم عالقون في أحد مباني المطار عن إحباطهم حول ما قالوا إنه نقص في التواصل من المسؤولين حول الوضع.

وفي بيان، قال متحدث باسم شركة Lynx Air إن الخطأ ارتكبه عامل لدى «مشغل خدمات أرضية منفصل مسؤول عن خدمات البوابة بمجرد هبوط طائرتنا».

ولم تشرح سلطات المطار سبب الخطأ، وكيف تمخضت عنه هذه الفوضى التي استمرت لساعات.