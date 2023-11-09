استرالي يعض تمساحا في عينه وينجو من موت محقق

قال مزارع أسترالي إنه محظوظ لبقائه على قيد الحياة بعد صده هجوم تمساح عبر عضه في عينه للإفلات منه.

وأمضى مربي الماشية كولن ديفرو شهرًا في المستشفى بعد تعرضه لعضة من قبل تمساح مياه مالحة يبلغ طوله 3.2 متر في الإقليم الشمالي.

وقال المزارع الشجاع لشبكة "أي بي سي" إنه عض جفن التمساح أثناء صراعه معه من أجل البقاء على قيد الحياة.

وقال ديفرو إن محنته بدأت بعد أن توقف عند بحيرة بيلابونج أثناء سفره لبناء سياج بالقرب من نهر فينيس الشهر الماضي. وأثناء توقفه عند البحيرة لاحظ الأسماك تسبح وسط مياهها المتراجعة، ليشعر فجأن بأن تمساحا "تشبث" بقدمه اليمنى، وهزه مثل "دمية خرقة" وسحبه إلى الماء.

وأضاف ديفرو إنه حاول أولاً ركل التمساح في ضلوعه بقدمه الأخرى، قبل أن يعض ظهر التمساح. وقال "كنت في وضع حرج... لكن أسناني اصطدمت بجفنه الذي كان سميكًا جدًا بالصدفة، وكأنما تعض جلدا جافا، لكنني حاولت مرة أخرى فتركني" بعدها قال ديفرو " قفزت بعيدًا وانطلقت بخطوات واسعة حتى وصلت إلى حيث كانت سيارتي. طاردني لبعض الوقت، ربما أربعة أمتار، لكنه توقف بعد ذلك".

واستخدم بعدها المزارع منشفة وبعض الحبال لوقف النزيف في ساقه، قبل أن يقوده شقيقه مسافة 130 كيلومتراً شمالاً إلى مستشفى داروين الملكي.

ووفقا للحكومة المحلية، فإن التماسيح هي الأساس لصناعة مهمة في الإقليم الشمالي وهي محمية بموجب القانون. وهي تعتبر ذات أهمية علمية وإنسانية كبيرة بالإضافة إلى كونها عامل جذب سياحي قيم.