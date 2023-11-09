أضواء ليزر لمنع نوم السائقين في الصين

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أضواء ساطعة تومض في طريق تشينغداو ينتشوان السريع في الصين، لتعزيز السلامة على الطرق وتجنب الحوادث، وبمنع السائقين من النوم أثناء القيادة

وجاء في التعليق على المقطع "استخدام الليزر لمنع السائقين من النوم على طريق سريع في الصين".

وجاء في منشور آخر أن الفيديو تم التقاطه على طريق تشينغداو-ينتشوان السريع وأن الأضواء مصممة "لمكافحة إرهاق" السائق. وجاء في المنشور "يُظهر مقطع فيديو تم التقاطه على طريق تشينغداو-ينتشوان السريع أضواء ليزر نابضة بالحياة تحوم فوق المركبات. وأفاد السيد لي، الشخص الذي يقف خلف تصوير المقطع، أن أضواء الليزر هذه مصممة لمكافحة التعب وإرهاق القيادة أثناء الليل الطويل".

ومنذ مشاركته، حصد الفيديو أكثر من 63 مليون مشاهدة و23000 إعادة نشر. كما تفاعل معه رواد منصة إكس في قسم التعليقات، وقال أحد المستخدمين "عرض ليزر جميل. ترفيه ليلي على الطريق السريع". وعلق أحد الأشخاص قائلاً "سأقود السيارة بشكل أسرع معتقدًا أنني على طريق قوس قزح". وقال آخر "الصين والابتكارات".