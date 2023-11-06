مفاجأة غير سارة أبدا في إذن سيدة أميركية

ذهلت امرأة بعدما اكتشفت أن صوت النقر الذي كانت تسمعه في أذنها لعدة أيام لم يكن سوى عنكبوت وجد ملاذه في أذنها الوسطى، وطاب له البقاء هناك.

وشعرت امرأة تايوانية بالغة من العمر 64 عاما، بحركة غريبة في أذنها اليسرى لمدة طويلة، أعقبها نقر وحفيف، قبل أن تقرر زيارة الأطباء.

وانتابت الدهشة طاقم الأطباء الذي وجدوا عنكبوتًا صغيرًا يتحرك حول قناة أذنها عند فحصها، وكان تخلص من هيكله الخارجي - المعروف أيضًا باسم غطاء جسمه الصلب - في مكان قريب.

وقال الدكتور تينغشين وانغ، مدير قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى بلدية تاينان، لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية الشريكة لشبكة "سكاي نيوز" ، إن الأطباء استخدموا بعد ذلك أنبوبًا لشفط العنكبوت والهيكل الخارجي.

ولكن نظرًا لأنها كانت الحالة الأولى التي شاهدها لحشرة تستوطن داخل أذن الإنسان، فقد كتب الأطباء تقرير حالة في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية.

وشجع الدكتور وانغ الناس على إجراء فحص إذا كانت لديهم نفس الأعراض. وقال الدكتور ديفيد كاسل، طبيب الأنف والأذن والحنجرة والجيوب الأنفية والحساسية في جنوب فلوريدا، إن صورة الحشرة الواردة في تقرير الدكتور وانغ كانت "غير عادية ومزعجة".

لكنه أضاف أن أخصائي الأذن والأنف والحنجرة يشاهدون "عشرات، إن لم يكن أكثر، من الحشرات أو نوع ما من المفصليات" في آذان المرضى خلال حياتهم المهنية".

وقال "أن طبقة رقيقة وحساسة للغاية من الجلد تبطن قناة الأذن تسمى القناة السمعية الخارجية، ونتيجة لحساسيتها من المرجح أن يشعر المرء بزحف الحشرة وهو إحساس بالدغدغة يكاد يكون لا يطاق."

وأوصى الدكتور وانغ باستخدام الإيثانول لقتل الحشرات الكبيرة، ومنعها من الحركة وإتلاف الأذن، مشيرا في ذات الوقت أنه ينبغي تجنب ذلك إذا كانت طبلة الأذن بها ثقب - وهو ما قد يكون من الصعب على الأشخاص تحديده بأنفسهم، لذا من الأفضل دوما استشارة الطبيب المختص.