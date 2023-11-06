«هتلر» يتسبب بمعاقبة 7 مسؤولين في كوبا

عوقِب سبعة مسؤولين كوبيين بعد فوز زيّ تنكّري على شكل أدولف هتلر بالجائزة الكبرى في حفل بمناسبة عيد الهالوين، ما أثار انتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد معهد الموسيقى الكوبي، السبت.



وأعلن المعهد عبر «فيسبوك» أن «نائب مدير هيئة الروك الكوبية المسؤولة عن البرمجة أقيل من منصبه، فيما صُرِف من المؤسسة المختصان اللذان نسّقا هذا النشاط»، واتُخِذت «إجراءات تأديبية» في حق أربعة مسؤولين آخرين.

وفاز مشارك متنكّر بشخصية هتلر بالجائزة الأولى للحفلة التي أقيمت في مركز مكسيم روك الثقافي في هافانا في 28 أكتوبر/تشرين الأول الفائت.

وأشار موقع «كوبا ديبايت» الإخباري الموالي للحكومة إلى أن احتفال توزيع الجوائز أقيم وسط «التصفيق»، لكنه ما لبث أن أثار «انتقادات وجدلاً انتشر عبر وسائل الإعلام والرأي العام».

وعاودت الصالة التي أقيم فيها الاحتفال أنشطتها السبت، بعدما أقفلت منذ الحادث.