«مكافحة التلوث بالزئبق» تحظر مصابيح «الفلورسنت» بحلول 2027

اتفق أعضاء الاتفاقية الدولية لمكافحة التلوث بالزئبق، أول من أمس، على حظر إنتاج وتجارة مصابيح «الفلورسنت» بحلول عام 2027، مشيرين إلى المخاطر التي يشكلها استخدام المعدات لهذه المادة على صحة الإنسان.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أنه بما أن «اتفاقية ميناماتا» بشأن الزئبق تحظر بالفعل إنتاج وتصدير واستيراد مصابيح «الفلورسنت»، سيتم تعليق تصنيع جميع أنواع المنتج للأغراض العامة في غضون أربعة أعوام حتى 2027.

ويمكن استخدام مصابيح «الفلورسنت» المستخدمة حالياً وتلك الموجودة في المخازن بعد الموعد النهائي.

ومع ذلك، فشلت أطراف الاتفاقية في التوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع حشوات الأسنان، خلال اجتماعهم الذي استمر خمسة أيام، وستتواصل المشاورات حتى اجتماعهم التالي في عام 2025.