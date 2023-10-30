«غوغل مابس» بمزايا جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة التكنولوجيا الأميركية غوغل اعتزامها إضافة مجموعة كبيرة وشاملة من الخصائص والتحديثات إلى خدمة الخرائط والملاحة غوغل مابس خلال الفترة المقبلة، من خلال دمج خدمة ستريت فيو مع التصوير بالأقمار الاصطناعية لجعل خدمة الملاحة والتنقل أكثر سهولة للمستخدمين.

وأشارت «غوغل» إلى خاصية «إيمرسيف فيو فور روتس» (عرض شامل للطرق) التي تعطي للمستخدم عرضاً تمثيلياً مرئياً أفضل للطريق، من خلال عرض المباني وأوراق الشجر للمساعدة في تقديم صورة للعالم على هاتفه المحمول. وقالت «غوغل» إنها تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لكي «تدمج مليارات صور فيو ستريت والصور الجوية حتى يمكن للمستخدم أن يعرف الشكل الحقيقي للمطعم أو المتنزه الذي يقصده قبل أن يصل إليه بالفعل».

ومن المقرر إطلاق خاصية إيمرسيف فيو خلال الأسبوع الجاري في مدن عدة.