الجفاف في الأمازون يكشف نقوشاً عمرها 2000 سنة

في منطقة الأمازون البرازيلية التي تشهد مرحلة جفاف قصوى، انخفض منسوب أنهار عدة بشكل كبير، ما كشف عن صخور عادة ما تكون مغمورة بالمياه، عليها نقوش قد يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام.

ويمثل معظم هذه النقوش وجوهاً بشرية مستطيلة أو بيضوية، مع تعابير تكشف عن ابتسامات أو أخرى قاتمة أكثر.

وكانت مياه نهر ريو نيغرو - أحد الروافد الرئيسة لنهر الأمازون البالغ تدفّقه الأسبوع الماضي، أدنى مستوى له منذ 121 عاماً - تغطي حتى فترة قريبة خلت، التكوينات الصخرية وأعمالها الفنية.

وإذا كان ظهور النقوش بسبب الجفاف قد أسعد العلماء والزوار الفضوليين، فإن الظاهرة مع ذلك تثير تساؤلات.

وتسبب الجفاف الشديد في منطقة الأمازون في انخفاض الأنهار إلى مستويات حرجة، ما يسبّب مشكلات في الملاحة النهرية.