لندن تنشر القنادس لأول مرة منذ 400 عام

ساعد خبراء بيئة وعمدة لندن في عودة القنادس للمدينة للمرة الأولى منذ 400 سنة، ضمن جهود تعزيز التنوع البيولوجي في العاصمة البريطانية.

شارك العمدة صادق خان في إطلاق عائلة من القنادس في المنطقة الرطبة في إلينغ، وهي منطقة سكنية غربي لندن. الأمل هو أن تساعد هذه الحيوانات القارضة في تحسين النظام البيئي الرطب وإتاحة أماكن لكائنات أخرى منها الأسماك والطيور والبرمائيات.

المبادرة جزء من صندوق ريوايلد لندن الذي أسسه خان، ويهدف لإقامة أو استعادة الأماكن الخضراء وتشجيع الحياة البرية في العاصمة.

وقال خان «أنا ملتزم بضمان أن تكون لندن في طليعة استعادة التنوع البيولوجي المتراجع وإصلاح تدمير البيئة» تم اصطياد القنادس حتى انقراضها في إنجلترا قبل 400 عام، لكن خبراء البيئة أعادوا نشرها في مناطق بأنحاء البلاد.