تاجر يشتري قناعاً أثرياً من زوجين بـ 158 دولاراً ويبيعه بـ 4 ملايين ونصف

رفع زوجان مسنان دعوى قضائية ضد تاجر أعمال فنية متهمين إياه بحجب معلومات شديدة الأهمية عن سعر قناع فني اشتراه منهما بسعر منخفض.

وكان الزوجان، اللذان لم يذكر اسمهما، في الثمانينيات من العمر، من مدينة نيم في فرنسا، يقومان بإخلاء منزلهما في عام 2021 عندما قررا بيع القناع الأفريقي.

وقاما حينها ببيعه إلى تاجر أعمال فنية، مقابل158 دولار ، ليكتشفا أن التاجر تمكن بعد بضعة أشهر فقط من بيعه مقابل 4.4 مليون دولار في مزاد في مونبلييه، وفقًا لتقرير نشره موقع " ميل أونلاين ."

ولم يعرف الزوجان عن عملية البيع الضخمة حتى علما عنها من إحدى الصحف، وهما الآن يقاضيان التاجر لأنهما يعتقدان أنه خدعهما وحجب شكوكه حول قيمة السلعة عن عمد.

وقال الموقع أن القناع يعود لشعب فانغ في الجابون، ويستخدم أثناء حفلات الزفاف والجنازات ، وأن مشاهدته نادرة خارج الدولة الإفريقية، حيث لا يوجد سوى عدد قليل منه في المتاحف حول العالم.

وزاد من سعره أيضا تاريخه الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، حيث وصفته وثائق المحكمة بأنه "استثنائي من حيث ندرته".

وحصل الزوجان على القناع لأن جد الزوج كان حاكما استعماريا في أفريقيا، وفقا لوسائل الإعلام. وقال الموقع أن الدعوى القضائية مستمرة، لكن محكمة الاستئناف في نيم قضت بأن قضية الزوجين "تبدو قائمة على أساس جيد من حيث المبدأ".

وتم الإبلاغ عن تجميد عائدات البيع حتى نهاية القضية، وتم رفض العرض المقدم من التاجر لدفع مبلغ يقل قليلاً عن 320 ألف دولار للزوجين.