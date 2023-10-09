بائع مخدرات يستنجد بالشرطة

أظهر إريك توماس، 33 عامًا، إيمانًا مؤثرًا وإن كان ساذجا بدور الشرطة عندما اتصل بها للتبليغ عن سرقة يوم الجمعة.

وقال بيان للشرطة أن الرجل الذي كان يبيع موادا مخدرة في الطريق، تعرض للسرقة من قبل زبون لم يدفع له عشر دولارات مقابل المخدرات التي قام ببيعها له، فقام بالاتصال مع الشرطة للإبلاغ عنه.

وقالت الشرطة وفقا ل"ديلي ميل" أنها أبلغت ضحية السرقة المهينة، بأن بيع الماريجوانا غير قانوني في الولاية وكذلك حيازة عبوتي الكوكايين اللذين عثرا عليهما في محفظته.

وسجلت إفادة اعتقاله أن "المتهم كان لديه 11 كيسًا في جيبه أثناء توجهه إلى الضباط". وتم القبض عليه بعد القيام بتفتيشه، حيث تم العثور في محفظته على حقيبتين تحتويان على مادة مسحوقية بيضاء ثبت احتواؤها على الكوكايين."

في وقت سابق من هذا العام، ألقي القبض على اثنين من اللصوص الفاشلين بعد أن أجرى أحدهما اتصالاً برقم 911 ليطلب من شرطة فلوريدا مساعدتهما في نقل الممتلكات المسروقة من منزل اقتحماه.

ووصلت الشرطة بالفعل حينها إلى منزل في كيسيمي لتعثر على مارتن جونزاليس جارسيا وصديقته أشيليز رولدان أوسكاسيو وهما يحاولان نقل ممتلكات منزل مسروق، وتبين أنهما أيضا مطلوبان في عملية سرقة إضافية لمتجر قريب.