«غوغل» ترد على قانون كندي: غير قابل للتطبيق

أفادت شركة غوغل العملاقة، أول من أمس، باحتمال حجب المواقع الإخبارية على محرّك بحثها في كندا اعتباراً من ديسمبر المقبل، رداً على قانون كندي جديد يلزم الشركات الرقمية العملاقة بدفع أموال لوسائل الإعلام مقابل مشاركة محتواها.

وكانت «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيس بوك» و«إنستغرام»، قد منعت مستخدميها من رؤية أو مشاركة روابط لمقالات إخبارية في كندا، قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، والذي يجبر المنصّات على تعويض مقدّمي المحتوى.

من جانبها، حثّت شركة غوغل الحكومة الكندية على إجراء تغييرات تشريعية «ضرورية» على هذا القانون، الذي يجب أن يدخل حيّز التنفيذ في ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه «غير قابل للتطبيق».

ومن المفترض أن يسمح القانون للشركات الرقمية العملاقة بإبرام اتفاقيات عادلة مع وسائل الإعلام بشأن المحتوى الذي يبثّ على منصاتها، تحت طائلة الاضطرار إلى اللجوء إلى التحكيم الفيدرالي.