شركة سويسرية تطلق سيارة كهربائية متناهية الصغر

أطلقت شركة «ميكرو موبيليتي سيستمز» السويسرية سيارتها الكهربائية Microlino الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات متناهية الصغر.

ويبدأ سعر السيارة من 22 ألفاً و690 يورو (نحو 88 ألف درهم).

وأوضحت الشركة السويسرية أن سيارتها Microlino الجديدة تأتي بطول 2.50 متر، وعرض 1.50 متر، ولا يتعدى وزنها 450 كغم، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 230 لتراً.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محرك كهربائي بقوة 12.5 كيلوواط/17 حصاناً. وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 50 كلم/س في غضون خمس ثوان، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 90 كلم/س.

وفي وقت لاحق ستتوافر أيضاً بطارية سعة 6 كيلوواط مع مدى سير 91 كلم، وبطارية سعة 14 كيلوواط مع مدى سير 230 كلم.