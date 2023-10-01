بطاقات «بوكيمون» مستوحاة من فان غوخ

بهدف الوصول إلى جمهور شاب عبر شراكة مع «بوكيمون»، اجتذب متحف فان غوخ حشداً من الهواة يأملون الحصول على بطاقة تُظهر بيكاتشو وهو يرتدي قبعة لباد مستوحاة من رسم ذاتي للفنان الهولندي.

وتُمنح بطاقة «بيكا-بورتريه» للزوار الذين تبلغ أعمارهم ست سنوات فما فوق «حسب توافرها» بشرط أن يشاركوا في «مهمة» ويجيبوا عن الأسئلة، وفق المتحف الذي يحتفل بالذكرى 50 لتأسيسه هذا العام. وكذلك تتوافر هذه البطاقة في متاجر «بوكيمون» الرسمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.

لكن الشركة أعلنت أول من أمس على حسابها في منصة «إكس»، أنه «بسبب الطلب الهائل، بيعت جميع منتجاتنا لهذه المجموعة ونعمل على إيجاد حل».

وبينما لم يتم بيع البطاقة التي تحمل لوحة بيكاتشو في متجر المتحف في أمستردام، إلا أن الأخير لم يسلم من «حمى البوكيمون»، إذ أظهرت صور بثّت على شبكات التواصل حشداً من الزوار يتنافسون على ملصقات وملابس طبعت عليها لوحات «بوكيمون» المستوحاة من أعمال فان غوخ.