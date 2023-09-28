تقدم ببلاغ كاذب ضد الدببة لأنه كان خائفا ويريد مغادرة الغابة

اتُهم رجل من ولاية أوهايو بالإبلاغ الكاذب عن تعرضه لخطر الموت في هجوم دببة، بعد أن قال المحققون إن مكالمته للسلطات كانت مجرد خدعة للخروج من منطقة غابات في ولاية فرجينيا الغربية.

ووفقًا لشكوى جنائية من محكمة الصلح في مقاطعة كاناوا، تم استدعاء رجال الطوارئ في ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة 22 سبتمبر لمساعدة رجل في حالة خطر في الغابة، حيث أُبلغ المسعفون إن الرجل قد أصيب وتقطعت به السبل على أرض شديدة الانحدار.

ونقلت محطة " واوكي تي في" أن الرجل صرخ "الرجاء مساعدتي!" مشيرا أنه تعرض لهجوم من قبل دببة، وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة كاناوا. وقال الرجل أنه كان يمشي لعدة أيام، وأن هاتفه كان على وشك التوقف وأن الدببة كانت تحيط به وكان على وشك الموت.

وتم التعرف على الرجل لاحقًا على أنه كريستيان ليوناردت، 47 عامًا، من بريكسفيل بولاية أوهايو، وفقًا للشكوى. وعملت الشرطة مع مجموعات البحث والإنقاذ، على تحديد موقع ليوناردت، باستخدام أضواء الطوارئ وصفارات الإنذار لإخافة أي دببة وتوجيه الرجل نحو موقعهم.

وتقول السلطات إنها حاولت أيضًا الحصول على طائرة هليكوبتر من شرطة ولاية فرجينيا الغربية للمساعدة في البحث. وتقول الشكوى الجنائية إنه أثناء اتصاله زعم ليوناردت إن الدببة كانت تطارده وبدأ بالصراخ، كما أدعى أيضاً أنه أصيب في رأسه وكان ينزف.

وبعد بحث دام ساعتين، عثر الطاقم أخيرًا على ليوناردت. وبمجرد وصولهم إلى موقعه، كشف الرجل أنه اتصل فقط لأنه كان يريد الخروج من الغابة. بينما قال المسعفون إن ليوناردت لم يكن ينزف ولم يكن لديه أي إصابات واضحة.

من جهتها قالت الشرطة إن ليوناردت أخبرهم أنه كان مخموراً للغاية واعتذر عن إضاعة وقتهم، لكنه كان بحاجة إلى الخروج من الغابة.

وبالطبع تم توقيف الرجل ووجهت إليه تهمة الإبلاغ الكاذب عن حادث طارئ.

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