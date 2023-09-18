ألمانيا: فضّ حفل «موسيقى متطرفة» في دريسدن

فضّت الشرطة الألمانية حفلاً موسيقياً لليمين المتطرف في مدينة دريسدن شرق البلاد.

وذكرت الشرطة أول من أمس أنها تلقت معلومة عن الحدث، وأن قوات الطوارئ منعت تشغيل الموسيقى الحية المحسوبة على التيار اليميني المتطرف.

وعثرت الشرطة على العديد من اللافتات اليمينية المتطرفة ومواد تسويقية تحمل رموزاً محظورة، وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين سجلت الشرطة بياناتهم الشخصية 76 شخصاً.

وحررت الشرطة تسعة محاضر جنائية بتهمة استخدام رموز تابعة لمنظمات مخالفة للدستور وبتهمة إثارة الفتنة.

وبلغ عدد قوات الطوارئ التي حضرت إلى الحفل 300 فرد، منهم أفراد من إدارة الشرطة في دريسدن وأفراد من ولايتي بافاريا وسكسونيا، كما استعانت القوات بمروحية شرطية من ولاية تورينجن.