شاهد من الزمن الجميل في قلب دبي

على خور دبي، وبين جنبات الدروب والدكاكين العتيقة، تحتفظ منطقة السيف التراثية بأنفاس الأجداد، وتاريخ المدينة، لتظل شاهدة على الماضي الجميل ومفرداته، متيحة لضيوف المدينة رحلة عابرة للزمن، تمر بالكثير من المحطات والأحياء ذات الخصوصية التاريخية في هذه المساحة من قلب دبي.

وتعد المنطقة بإطلالتها المتميزة من أبرز الوجهات في دبي، لتحاكي حياة أهلها في الماضي، مقدمة للزوار تجارب تستمد تميزها من عراقة التراث، وما يحتفظ به المكان من تاريخ وأصالة.