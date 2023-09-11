من دبي.. العيون تطالع المستقبل

من قلب الأيقونة المعمارية من دبي «متحف المستقبل»، طوابير تطالع ابتكارات ومسارات الغد، وعيون تطالع كل جديد تراهن عليه المعرفة، بين جنبات المكان الذي يصحب زوّاره في رحلة متفردة، تجوب بهم عوالم متفردة.

وأصبح «متحف المستقبل» الذي افتتح في 22 فبراير 2022، محطة مهمة لضيوف دبي من كل جهات الأرض، ومن كل الأطياف والأعمار، ممن يحاولون استشراف القادم الأجمل، وما يعد به المبتكرون والحالمون في واحدة من أهم مدن المستقبل دبي.. لأجل غدٍ أفضل للبشرية.