عن الـ 49 يوماً العصيبة.. ليز تراس تعتزم تأليف كتاب

قالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، إنها تريد «مشاركة الدروس» التي تعلمتها خلال فترة توليها رئاسة الحكومة البريطانية، في الوقت الذي تعمل فيه على تأليف كتاب يتناول الـ49 يوماً العصيبة لها كرئيسة للوزراء.

ويوصف كتاب وزيرة الخارجية السابقة، الذي يحمل عنوان «عشر سنوات لإنقاذ الغرب» بأنه تحذير من الاستبداد والتهديد الناجم عن «الأفكار العصرية التي يروج لها اليسار العالمي»، وفقاً لوكالة «بي إيه ميديا» البريطانية.

وستكتب النائبة البرلمانية المحافظة عن اجتماعها مع الملكة قبل وقت قصير من وفاتها، وتجربتها مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ. وقالت تراس: «أريد أن أشارك الدروس المستفادة من تجربتي في الحكومة وتلك الاجتماعات الدولية»، مشيرة إلى أن الكتاب سينشر في أبريل المقبل.