تركيا: الأميركي المحاصر في الكهف سيخرج خلال أيام

أكد حاكم إقليم مرسين في تركيا علي حمزة بهلوان، أول من أمس، أن فريقاً من رجال الإنقاذ مستعد للبدء في نقل مستكشف الكهوف الأميركي المحاصر على عمق يزيد على 1000 متر تحت الأرض في جنوب تركيا، وسيتم إخراجه «في غضون أيام عدة».

وكان مارك ديكي (40 عاماً) في مهمة استكشاف دولية بكهف موركا في جبال طوروس بإقليم مرسين عندما بدأ يعاني نزيفاً في الجهاز الهضمي على عمق 1040 متراً. ويعمل أكثر من 150 من رجال الإنقاذ، من تركيا ودول أخرى، على إنقاذه من ثالث أعمق كهف في البلاد.

وأظهرت لقطات ديكي مستلقياً داخل الكهف بينما يعالجه فريق طبي.

وأظهرت أخرى فرقاً تتحرك إلى الأسفل في الكهف مستعينة بالحبال وتشق طريقها عبر ممرات ضيقة.