قائد الأوركسترا النمساوي يخوض معركة ضد السرطان

أعلن قائد الأوركسترا النمساوي، المدير الموسيقي لأوركسترا كليفلاند، فرانتز فيلسه موست، اضطراره إلى إلغاء كل التزاماته اعتباراً من آخر أكتوبر المقبل إلى نهاية العام الجاري؛ كي يتسنى له البدء بالخضوع لعلاج من مرض السرطان.

وأفاد بيان نُشر أول من أمس على موقعه الإلكتروني أنه يعتزم معاودة أنشطته في يناير المقبل، أي عند انتهاء المرحلة الأولى من العلاج.

وأوضح أن فرانتز فيلسه موست (63 عاماً) «خضع لعملية جراحية في الآونة الأخيرة لمعالجة ورم سرطاني وسيحتاج إلى الخضوع لعلاج يتخلل التزاماته خلال الأشهر الـ12 إلى الـ16 المقبلة».

وأكّد البيان أن «أطباءه واثقون من أن شفاءه سيكون تاماً».

واضطر فيلسه موست خلال الصيف إلى أن يترك لبديله قيادة إنتاج جديد لـ«ماكبث» في مهرجان سالسبورغ.