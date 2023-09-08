«موشنجيت دبي» و«جرين بلانيت» أول الحاصلين على شهادة «التوحّد المعتمد»

كشفت «موشنجيت دبي»، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، و«ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المغلقة الوحيدة في دبي، التي تُعدّ من أشهر الوجهات الترفيهية والتثقيفية فيها، عن حصولهما على شهادة مركز التوحد المعتمد™ من «المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر IBCCES»، لتكونا أول الحاصلين على هذا الاعتماد الدولي المرموق على مستوى دبي، ضمن فئتي المتنزهات والوجهات الترفيهية المغلقة.

ويقدم «المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر IBCCES» هذه الشهادة للمؤسسات التي تُظهر التزاماً راسخاً بتوفير تجارب استثنائية لزوّارها وضيوفها من أصحاب الهمم والمصابين بالتوحد، ومن يعانون حالات الحساسية الحسية، والتي توفر كذلك بيئة ملائمة لاحتياجات هذه الفئات ومتطلبات الخدمة المناسبة لها. وتتمثل أحد المتطلبات الرئيسة للحصول على هذا الاعتماد المرموق، في توافر طاقم عمل يتمتع بالكفاءة والمعرفة والموارد اللازمة لتوفير تجارب استثنائية للمصابين بالتوحد وعائلاتهم، إلى جانب الفئات الأخرى من أصحاب الهمم.