اتصل بالشرطة ليبلغ عن سائق يقود عكس السير.. فاكتشفوا انه هو المخالف

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على سائق مخمور بعد أن قام بالإبلاغ عن أشخاص يقودون باتجاه معاكس للسير ليتبين أنه هو من قام بمخالفة اتجاه الطريق وشكل خطرا كبيرا على بقية السائقين.

واتصل السائق الذي لم تذكر الشرطة اسمه، برقم 911 في مارس من هذا العام أثناء القيادة على طول الولايات المتحدة الطريق 77 في مقاطعة لانكستر، حيث يمكن سماعه وهو غاضب يتحدث لعامل الطوارئ في الاتصال المسجل.

"أنا على الطريق السريع 77 متجهًا شمالًا، وبعد ذلك، كان هناك شخص ما على الجانب الخطأ من الطريق". ليضيف متذمرا "لقد كاد أن يخرجني عن الطريق".

ثم كرر الرجل ادعاءه، وأصر على أن الشاحنة كانت تسير جنوبا على الجانب الشمالي من الطريق السريع. " كان ذلك خطرا ." أضاف السائق: "كان ذلك كثيرًا".

واستجابت الشرطة، وحاولت اللحاق بالسائق الذي خالف اتجاه الطريق، وبعد إيقاف حركة المرور، سأل شرطي الدورية عما إذا كان السائق يعرف سبب إيقافه، كما يظهر في لقطات كاميرا تمت مشاركتها على فيسبوك.

فقال السائق: "نعم، لأنني كنت على الجانب الخطأ من الطريق" مبررا "لابد أنه قد فاتني المخرج."

وحينها يسأل الشرطي السائق عما إذا كان هو نفس سائق السيارة الذي اتصل للإبلاغ عن شاحنة متجهة جنوبًا في المسار المتجه شمالًا.

فيجيب السائق محرجا " نعم، لأنني اعتقدت أن شخصًا ما كان على الجانب الخطأ من الطريق اللعين، يا أخي،" ليجيبه الشرطي "من الواضح أنه أنت (المخالف )" فجيب الرجل "نعم كالغبي " !

وكشفت الشرطة وفقا لقناة "فوكس 8" لاحقا أن السائق كان لديه تركيز كحول في الدم يزيد عن ضعف الحد القانوني البالغ 0.08٪.

وقال مكتب عمدة مقاطعة لانكستر إنهم يأملون أن تكون "القصة الغريبة ولكن الحقيقية" بمثابة تذكير بالقيادة الرصينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.