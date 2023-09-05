يدمران جزءا من سور الصين العظيم.. لسبب غريب!

اعتقلت الشرطة الصينية رجل وامرأة هدما جزءا من سور الصين العظيم بحفارة من أجل فتح "طريق قصير"، وذلك كما ذكرت قناة CCTV الصينية.

وقالت القناة الصينية إن مركز الشرطة في مقاطعة شانشي الشمالية، تلقى بلاغاً في 24 أغسطس يفيد بوجود فجوة في الجدار في بلدة يانغكيانخه.

وبعد التحقيق، وجدت الشرطة أن رجلاً يبلغ من العمر 38 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 55 عاماً استخدما حفارة لاختراق الجدار من أجل إنشاء طريق مختصر للمرور من خلاله إلى مكان العمل، ما تسبب في ضرر "لا يمكن إصلاحه" لسلامة وسلامة الأشخاص. وقالت المذيعة إن ذلك الجزء من الجدار لا يمكن إصلاحه.

يذكر أن المنطقة المعروفة باسم السور العظيم الثاني والثلاثين، واحدة من الجدران الكاملة الباقية وأبراج المراقبة التي يعود تاريخها إلى أسرة مينغ (1368-1644) وهي مدرجة كموقع أثري ثقافي إقليمي. تم تصنيف سور الصين العظيم كموقع للتراث العالمي لليونسكو في عام 1987.