ربع الألمان «تقشفوا» خلال العطلة الصيفية

كشف استطلاع للرأي أن نحو ربع الألمان خفضوا نفقاتهم بشكل كبير خلال العطلة الصيفية لأسباب مالية.

وأظهر استطلاع أجراه معهد «آي إف إيه كيه» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من محطة «آر. بي. آر. 1» الألمانية الإذاعية، أن 48% من الألمان ذكروا أنهم لم يقلّصوا نفقاتهم خلال العطلة الصيفية إلى حد كبير، أو لم يقلصوها على الإطلاق.

وفي المقابل ذكر 23% من الألمان أنهم حدّوا من نفقاتهم خلال العطلة الصيفية بشكل كبير أو كبير للغاية.

ووفقاً للاستطلاع، كانت أكثر سبل تحقيق التقشف خلال العطلات تتعلق بوجهة السفر ومدة الإقامة ونوعية الإقامة.

وذكر 37% ممن شملهم الاستطلاع، أنهم لم يأخذوا عطلة صيفية هذا العام.