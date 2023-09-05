إيطاليا حزينة على مقتل الدبة المحبوبة.. والبحث جارٍ عن صغيريها

لاتزال عملية البحث جارية عن صغيري دبة شهيرة داكنة اللون، كان يُطلق عليها «أمارينا»، قتلت برصاص رجل في وسط إيطاليا الأسبوع الماضي.

ولم تحقق عملية البحث في حديقة «أبروتسو» الوطنية وحولها نجاحاً حتى الآن، وثمة مخاوف من فوات الأوان قريباً لإنقاذ الصغيرين اللذين لا يمكنهما الاعتماد على نفسيهما بعد.

وحظيت «أمارينا» بقدر من الشهرة خلال تجولها عبر بلدات المنطقة رفقة صغيريها، وهناك كثير من اللقطات المصورة للدبة على الإنترنت.

وكان رجل (56 عاماً) قد قال، الخميس الماضي، إنه فتح النار على «أمارينا» عندما كانت في ممتلكاته، بالقرب من بلدة سان سيباستيانو دي مارسي، وشعر حينها بالتهديد. وفتح مكتب المدعي العام تحقيقاً في الواقعة.

وباءت بالفشل محاولات إغراء الصغيرين اللذين لم يتعد عمريهما أشهراً، للدخول في فخاخ نصبت لهما.

وتلقى الرجل الذي أطلق النار على «أمارينا» تهديدات بالقتل.

وأطلق اسم «أمارينا» على اسم الكرز الأسود الذي كانت مولعة به. وكتبت كلمة «عدالة» على حائط أحد مباني المنطقة. غير أن السلطات لم تسمح بتنظيم مظاهرة تحمل شعار «العدالة للدبة الأم أمارينا». ويعيش نحو 60 من الدببة بنية اللون في حديقة «أبروتسو ولاتسيو وموليزي» الوطنية في إيطاليا. وكانت المواجهات بين الدببة والبشر محل نقاش رئيس في المنطقة منذ أبريل الماضي، عندما هاجمت دبة عداء وقتلته في منطقة ترينتينو.