النمسا: تذكرة مجانية للنقل العام في كل البلاد مقابل "وشم دعائي"

أثار مسؤولون في النمسا الانتقادات بسبب مخطط يقدم للمقيمين خدمة النقل العام المجانية على مستوى البلاد لمدة عام مقابل الحصول على وشم جسدي دعائي يقومون بطبعه على أجسادهم.

وأقامت مؤسسات نمساوية رسمية مراكز مؤقتة للوشم في مهرجان "الحب الكهربائي" في سالزبورغ ومهرجان "فريكونسي" في سانت بولتن، للترويج لعرض منح المقيمين فرصة ركوب وسائل النقل العام في أي مكان في البلاد مجانًا ولمدة عام، إذا قاموا بوضع وشم على أجسادهم مكتوب عليه "Klimaticketوهو " اسم بطاقة نقل سنوية تم إطلاقها مؤخرًا وتقوم بنفس الغرض."

وتهدف مبادرة Klimaticket التي تُترجم إلى "تذكرة المناخ ، وفق وكالة "يو بي آي" "، إلى تثبيط "النقل الفردي الآلي" وتقريب البلاد من أهدافها المتعلقة بتغير المناخ بموجب اتفاقية باريس.

وقال مسؤولو الحملة إن ستة أشخاص قبلوا العرض حتى الآن وحصلوا على وشم Klimaticket مقابل تذاكر مجانية. وقالوا إن العديد من الأشخاص حصلوا على وشم مجاني بمواضيع بيئية مختلفة.

ولكن لم يعجب الأمر الجميع، فتعرضت ليونور جويسيلر، عضو البرلمان عن حزب الخضر ووزيرة المناخ في البلاد، لانتقادات من قبل البعض لترويجها لعرض الوشم في المهرجان الترفيهي.

وقالت هنريكي براندستوتر، عضو البرلمان عن حزب نيوس، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "عرض المال على الناس مقابل وضع إعلانات على أجسادهم يكشف عن وجهة نظر غير مقبولة للإنسانية من وزير في الحكومة".

وفيما أكدت المؤسسات الرسمية أن أي متقدم للوشم يجب أن يكون تجاوز 18 عامًا ، لم تشر إلى المكان الذي يجب أن يرسم فيه الوشم بالضبط، وإن كان للمتقدم حرية الاختيار أم لا.