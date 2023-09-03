بعد القمر.. الهند تطلق بنجاح أول مركبة فضائية لدراسة الشمس

أطلقت الهند، أمس، بنجاح المركبة الفضائية «أديتيا إل 1» في أول مهمة مدارية شمسية لها، في رحلة تستمر أربعة أشهر حتى تبلغ مقصدها على مسافة 1.5 مليون كيلومتر.

وتأتي الخطوة بعد أسبوع من نجاح الهند في إنزال مركبة تابعة لمهمة «تشاندريان-3» عند القطب الجنوبي للقمر.

وذكرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (إيسرو)، أنه «تم حمل المركبة الفضائية (أديتيا إل 1) على متن الصاروخ (بي إس إل في إكس إل)، الذي يبلغ وزنه 320 طناً، من مركز ساتيش داون الفضائي في سريهاريكوتا جنوبي الهند. وتم تجهيز المركبة الفضائية بسبع حمولات، تتضمن أربع حمولات لأغراض الاستشعار عن بُعد، وثلاثاً لإجراء التجارب في الموقع».

وستقوم المركبة بدراسة ديناميكيات الغلاف الجوي للشمس، وبشكل خاص محاولة فهم أكبر لغز في علوم الشمس إلى الآن، وهو ارتفاع درجات حرارة الإكليل أو الهالة المحيطة بالشمس إلى مستويات تفوق درجة حرارة سطح الشمس نفسه، والطريقة التي يتم تسخين تلك المنطقة بها إلى مليوني درجة مئوية في بعض المناطق لاتزال مجهولة إلى الآن.

وستركز «أديتيا إل 1» على دراسة تسلسل العمليات الفيزيائية والكيميائية، التي تحدث بين الطبقات المتعددة للشمس، والتي تؤدي في النهاية إلى الانفجارات الشمسية، إلى جانب دراسة المجال المغناطيسي للشمس بشكل عام. وصرّح علماء منظمة أبحاث الفضاء الهندية، بأن البيانات التي سيتم جمعها من هذه البعثة، ستسهم بشكل كبير في فهم تأثير الشمس في أنماط مناخ الأرض ومنشأ الرياح الشمسية على المدى الطويل.