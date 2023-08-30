عدسات وقعت في حب دبي و«معالم المدينة»

14 صورة تبرز روائع من دبي، يضمها معرض «معالم المدينة» الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بالتعاون مع «نيكون الشرق الأوسط».

ويتضمن المعرض صوراً التقطها الدكتور موكيش باترا بعدسته أثناء جولاته المختلفة حول الإمارات وثق خلالها أبرز معالم الدولة ومشاهدها الطبيعية، إلى جانب سالم سرحان الصوافي الذي عبر في أحد أعماله عن جماليات خور دبي، وفي ثانٍ عن الطبيعة الجبلية التي تمتاز بها مدينة حتا، بينما قدم شرف الدين كادات لقطتين تظهر الأولى انعكاس أشعة الشمس على قناة دبي، والثانية تفاصيل الهندسة المعمارية لمتحف الاتحاد.

ووثق جوتام ميترا مشاهد ساحرة لبحيرات القدرة، وكذلك صحراء دبي التي تحولت إلى موئل طبيعي للكثير من الطيور والحيوانات. وعرض عبدالله سامح علي مشهداً جمالياً يجمع بين القمر وبرج العرب، بالإضافة إلى لقطة لـ«عين دبي». بينما التقط رالف إيمرسون دي بيرالتا برج خليفة، وقد تحول بألوانه إلى منارة مهيبة.

ويستمر المعرض الذي افتتحه المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، حتى 15 من سبتمبر المقبل، وينظم بالتعاون مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الدكتور باترا» للطب التجانسي الدكتور موكيش باترا، وبدعم من «منصة سكة» في مركز الجليلة لثقافة الطفل.