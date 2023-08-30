«مفاجآت صيف دبي»: أجواء المرح تقترب من نهايتها

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أنه لايزال هناك متسع من الوقت للاستمتاع بالأيام الختامية لـ«مفاجآت صيف دبي» بينما تقترب أجواء المرح من نهايتها في الثالث من سبتمبر المقبل.

وقدمت الدورة الـ26 من «المفاجآت» الكثير من العروض، وأضفت السعادة على كل أفراد العائلة، علاوة على الحفلات الحية والخصومات والمكافآت.

وتعد الفعاليات الختامية لـ«مفاجآت صيف دبي» جزءاً أساسياً من الأجندة الصيفية، إذ يتضمن ختام هذه الدورة في الفترة من الأول إلى الثالث من سبتمبر المقبل فعاليات رائعة في دبي. وسيستمع الضيوف ضمن سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» في الأول من سبتمبر بالفرقتين المصريتين «مسار إجباري» و«ديسكو مصر»، على مسرح «ذا أجندا».

وستعود نجمة «الستاند أب كوميدي» جوان ماكنالي إلى دبي لإحياء حفل على المسرح نفسه في الثاني من سبتمبر.

أما نجم بوليوود، فرحان أختر، فسيحيي حفلاً على مسرح «كوكاكولا أرينا» في الأول من سبتمبر، بأول لقاء له مع جمهور دبي. وعلى المسرح نفسه سيطل باليوم التالي نجم الأفرو بوب دافيدو.

وسيختتم الموسم فعالياته بأمسية مع الفنان والمطرب وكاتب الأغاني الشهير الحائز العديد من الجوائز، جاه خليب، على مسرح «كوكا كولا أرينا» في الثالث من سبتمبر.