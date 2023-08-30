«زهرة الجثة» تتفتح.. رائحتها مثل اسمها

تهافتَ عدد كبير من الزوار على حديقة نباتية قرب لوس أنجلوس أول من أمس بدافع فضولهم لمشاهدة تَفتُّح ما يُعرَف بـ«زهرة الجثة» ذات الرائحة الكريهة جداً.

ويُعدّ إزهار «امورفوفالوس تايتينيوم» (Amorphophallus Titanium)، وهي واحدة من أكبر الزهور في العالم، حدثاً نادراً.

وقال أمين مكتبة هنتنغتون التي شهدت الحدث النباتي، بريس دان، إن «رائحتها تشبه رائحة اللحم المتعفن».

وأوضح أن هذه الرائحة الكريهة عنصر ضروري يمكّنها من التكاثر.

وتتألف هذه النبتة التي يعادل حجمها طول الإنسان من مئات الزهور الصغيرة، من ذكور وإناث، تتفتح في أوقات مختلفة قليلاً.

وعلى الراغب في مشاهدة إزهارها أن يكون حاضراً في الوقت المناسب، كما هي الحال بالنسبة إلى أشجار الكرز في اليابان.