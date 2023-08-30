بعيون دامعة.. ماليزيون يعيدون صغيرتَي باندا إلى الصين

ودّع عدد من الماليزيين بعيون دامعة أمس أنثيين من صغار حيوانات الباندا تستعد السلطات لإرسالهما إلى الصين في خطوة أخّرتها جائحة «كوفيد-19».

وتُعاد يي يي المولودة عام 2018 وشنغ يي المولودة عام 2021 إلى الصين عملاً باتفاق ثنائي بين البلدين نص على إعادة صغيرَتي الباندا المولودتين في الأسر إلى الصين عندما تبلغان عامين.

والصغيرتان من نسل شينغ شينغ وليانغ ليانغ اللذين أعارتهما الصين لماليزيا عام 2014 لـ10 سنوات احتفالاً بمرور 40 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وسيبقى الوالدان في ماليزيا. وتجمّع محبّو حيوانات الباندا خارج حديقة الحيوانات آملين في إلقاء نظرة على الأنثيين الصغيرتين قبل مغادرتهما.

وأقيمت مراسم وداعية في حديقة الحيوانات بحضور مسؤولين.