«من دبي إلى المرأة الإماراتية».. تجربة لن تُنسى

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أطلق «براند دبي» الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليلاً تفاعلياً جديداً يتضمن في هذه المناسبة عروضاً حصرية لجميع النساء على قائمة من المنتجات في عدد من المتاجر ومنافذ البيع والمطاعم وصالونات التجميل، تقديراً لدور المرأة الإماراتية وتفانيها في خدمة المجتمع، وتكريماً لما قدمته لدعم مسيرة التنمية والتقدم والازدهار، وتأكيداً لنهج دبي في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركناً رئيساً ودعامة أساسية لاقتصاد دبي.

ويركز الدليل الجديد الذي يحمل عنوان «من دبي إلى المرأة الإماراتية» على جعل هذا اليوم تجربة تسوق ممتعة لا تُنسى للمرأة من خلال تسليط الضوء على قائمة بالغة التنوع والتميز من المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال والتجارب الناجحة في مختلف المجالات التي تشمل منافذ المأكولات والمشروبات الخفيفة والمطاعم والكافيهات ومتاجر الأزياء وصالونات التجميل ومحال الورود والمجوهرات، وغيرها من منافذ البيع والمتاجر التي تتيح للنساء زيارتها للاستفادة من العروض الخاصة التي تقدمها في ذلك اليوم.

وقالت مديرة «براند دبي» شيماء السويدي: «يعكس دليل (من دبي إلى المرأة الإماراتية) التزامنا بتمكين وتكريم المرأة، ويأتي تقديراً لدورها الفاعل في المجتمع باعتبارها من ركائز المجتمع وأركانه الأساسية، إذ يعد هذا اليوم فرصة للتعبير عن الفخر بالمرأة الإماراتية والاعتزاز بإنجازاتها على كل الأصعدة، بفضل الدعم اللامحدود والمساندة القوية من جانب قيادتنا التي لم تدخر جهداً في تعزيز دور المرأة بالمجتمع في شتى المجالات والقطاعات، واعترافاً بجهودها الرائدة في مسيرة التنمية المستدامة باعتبارها عنصراً فاعلاً في التنمية الاقتصادية للدولة وتقدمها وازدهارها».

كما يسلط الدليل التفاعلي الضوء على بعض المشاريع الناشئة والمتميزة من أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي»، إحدى مبادرات «براند دبي» الهادفة إلى دعم رواد الأعمال والشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها. وتوفر المبادرة للشركات المحلية مجموعة متكاملة من أساليب الدعم بما يشمل تيسير المشاركات في الفعاليات الخارجية وتوفير التغطية الإعلامية اللازمة، وذلك بالاعتماد على شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين من الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية.