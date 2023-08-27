سجادة عملاقة من الورود.. تنشر رسالة الاستدامة

في نحو 15 ساعة، نجح عاملون في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، في صناعة سجادة من الورود على مساحة 250 متراً مربعاً، للإسهام في نشر رسالة الاستدامة، بالتزامن مع عام الاستدامة بدولة الإمارات.

وضمت السجادة - التي شارك في إنجازها 1000 شخص ينتمون إلى 30 جنسية - 750 كيلوغراماً من الزهور، وتعادل مساحتها 60% من مساحة ملعب كرة سلة. وصممت السجادة بدقة لتعكس أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي حددتها الأمم المتحدة، وضمت مجموعة من الزهور الملوّنة، التي نسقت بعناية لتسليط الضوء على جوهر الأهداف، مثل القضاء على الفقر والجوع، والعمل المناخي، إلى جانب أهداف أخرى.

كما عرض المشاركون في إنجاز السجادة ملامح من تراثهم، من خلال الأغاني والأهازيج واللوحات المختلفة.

وكجزء من تحدي تغيّر المناخ المستمر، الذي تقدمه «برجيل القابضة»، بالتعاون مع كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد، قدم الحدث لطلبة مدارس ثانوية منصّة لنقل رسائلهم المتعلقة بتغيّر المناخ.