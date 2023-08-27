قلعة «كويلاب» الشهيرة تفتح أبوابها مجدداً

أعلن مكتب التسويق السياحي في بيرو PromPerú عن فتح قلعة «كويلاب» الشهيرة أمام السياح مجدداً، بعدما تم غلقها في أبريل 2022 لإجراء أعمال الترميم؛ إذ تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار أحد الجدران.

وأوضح المكتب أنه يمكن للسياح الوصول إلى قلعة «كويلاب» الواقعة في قلب إقليم «أمازوناس» في شمال بيرو والمعروفة باسم «ماتشو بيتشو الشمال» في غضون 20 دقيقة بواسطة التلفريك أو عبر مسار التجول، الذي يبلغ طوله تسعة كيلومترات.

وفي طريق العودة يمكن للسياح زيارة مدينة «تشاشابوياس» القديمة وشلالات جوكتا.