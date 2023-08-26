من هي الدولة التي أصبحت تشترط وزن المسافرين قبل صعودهم للطائرة ؟

أصبح لزاماً على المسافرين عبر الخطوط الجوية الكورية الجنوبية الوقوف على الميزان لقياس وزنهم قبل الصعود إلى متن الطائرة التي ستُقلّهم.

وأصدرت شركة الطيران الكورية الجنوبية إعلاناً أكدت فيه أنه سيجري تطبيق ذلك القرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كخطوة إضافية قبل الإقلاع، وذلك حسبما افاد موقع «الحرة» الإخباري، نقلاً عن صحيفة «كوريا جونج أنج ديلي».

وأوضحت الشركة، في بيانها، أنه سيتم وزن الركاب أمام البوابات وقبل الصعود إلى الطائرة، مشيرةً إلى أنه ستتم بعد ذلك مشاركة البيانات مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في البلاد.

وتلتزم شركات الطيران، وفقاً لإجراءات التحكم في وزن الطائرة وتوازنها التي حددتها كوريا الجنوبية، بحساب الوزن القياسي للركاب كل خمس سنوات أو عندما تقتضي الظروف ذلك، ويؤدي هذا المتوسط دوراً في تحديد توزيع وزن الطائرة وتعزيز سلامة الطيران.

ويساعد جمع البيانات شركات الطيران على اتخاذ القرارات بشأن احتياجات الوقود وتوزيع الوزن على متن الطائرة.

والخطوط الجوية الكورية هي واحدة من شركات طيران عدة حول العالم يُطلب منها الحصول بشكل دوري على بيانات وزن الطائرة.

وكانت الخطوط الجوية النيوزيلندية قد نفذت، في وقت سابق هذا العام، برنامجاً مشابهاً مع بعض العملاء الذين يسافرون على خطوطها الدولية، مثل الرحلات الطويلة جداً بين أوكلاند وجون كينيدي في نيويورك.

وتطلب شركة طيران نيوزيلندا من الركاب الوقوف على الميزان، للوفاء بمتطلبات هيئة الطيران المدني النيوزيلندية.