فقد وظيفته وفي اليوم التالي ربح ربع مليون دولار

اعتقد إريك أبوت أن حياته كانت على وشك الدمار حين فقد وظيفته التي عمل بها لمدة عشرين عاما، لكن الأقدار أرسلت رسالة مختلفة تماما.

ونام إريك اليوت وهو عاطل عن العمل بعد سنوات من الاستقرار الوظيفي، وحين استيقظ في الخامسة من صباح اليوم التالي وجد رسالة بريد إلكتروني تنتظره ، وبمجرد تفقدها تبين له فوزه بجائزة يانصيب ضخمة لسحوبات تجري في أركنساس ، الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة الديلي ستار عنه قوله "استيقظت في حوالي الساعة 5 صباحًا وقررت التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي. لقد صدمت عندما صادفت رسالة بريد إلكتروني من اليانصيب تقول إنني فزت في إحدى جولات الفرصة الثانية (من السحب) " وأضاف "اعتقدت على الفور أنها عملية احتيال، لذا تحققت من موقع اليانصيب الرسمي لمعرفة ما إذا كان اسمي مدرجًا".

وعلى الفور أخبر الرجل المحظوظ والديه بتبدل حظه السريع بين يوم وليلة.

عندما سُئل عن الكيفية التي يعتزم بها إنفاق الجائزة والي قدرت بحوالي 250 ألف دولار ، كشف أنه سيدلل نفسه أولاً بسيارة جديدة وسيستخدم الباقي لمساعدة أسرته وأصدقائه ماديا.

وأضاف: "هذه نعمة حقًا، وأنا ممتن لذلك فإنها فرصة للمساعدة في تخفيف ضغوطهم المالية ".