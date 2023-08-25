رقص وصور مع أشهر أبطال مسلسلات الرسوم المتحركة

أعلن «الغاليريا جزيرة المارية» في أبوظبي، إطلاق العرض المسرحي الترفيهي «Nickelodeon Rocks»، الذي تشارك فيه مجموعة من أشهر شخصيات الرسوم المتحركة المحبوبة لدى الصغار في مسلسلاتهم الشهيرة.

وعاش الضيوف الصغار وأسرهم أجمل المغامرات الترفيهية والتفاعل مع هذه الشخصيات، وغيرها من أشهر أبطال الرسوم المتحركة، كما شاركوا بمجموعة واسعة من الألعاب والأنشطة المسلية.

ويُقام العرض المسرحي الحي ثلاث مرات يومياً، ليمنح الضيوف الفرصة لقضاء أوقات مميزة خلال العروض التي يستمر كل منها 30 دقيقة، وتليها جلسات تفاعلية مدة كل منها 20 دقيقة للقاء الشخصيات والحديث معها والتقاط الصور التذكارية، ونظراً إلى مجانية الدخول، ستُعطى أولوية المكان لمن يحضر أولاً.

وإضافة إلى العروض المسرحية الحية، سيستمتع الضيوف - حتى بعد غد - بمزيد من الترفيه والمرح في منطقة الأنشطة، التي تشمل ألعاباً تفاعلية ومفاجآت للأطفال من جميع الأعمار. كما ستتاح الفرصة للصغار لخوض مغامرات وتحديات مليئة بالتشويق مستوحاة من عدد من مسلسلات الرسوم المتحركة الشهيرة. وللضيوف الراغبين في المشاركة في مناطق الأنشطة، يمكنهم تقديم إيصالات مشتريات، والاستمتاع بـ30 دقيقة من الترفيه المتواصل.