ولادة نادرة لزرافة من دون البقع المميزة

في ولادة تعد نادرة، أبصرت النور في حديقة حيوانات أميركية، زرافة بجلد موحّد اللون من دون البقع التي يتميز بها هذا النوع من الحيوانات، وفق ما أفادت به الحديقة أمس.

وقال مدير حديقة حيوانات «برايتس زو» في تينيسي، ديفيد برايت، إن «الزرافة التي لا يظهر جلدها بقعاً هي نادرة جداً»، مضيفاً: «لم تسجل ولادة مماثلة منذ عام 1972 في طوكيو». وولدت الزرافة الصغيرة التي يصل طولها إلى 1.80 متر ومغطاة بوبر بُني في 31 يوليو. وأشارت الحديقة إلى أن الزرافة منذ ولادتها، تتلقى رعاية من أمها وطاقم متخصص. وللبقع الموجودة على جلود الزرافات دور تمويهي في الغطاء النباتي. وتسترعي الزرافة وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم. وتأمل حديقة الحيوانات أن تلقي المقالات الكثيرة عن ولادة الزرافة، الضوء على التهديد الذي يتعرض له هذا النوع من الحيوانات.

وحذر مؤسس الحديقة من أن المجموعات البرية تتجه نحو الانقراض، مع اختفاء 40% من أعداد الزرافات البرية خلال ثلاثة عقود.