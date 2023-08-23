اليابان تقتل دبّاً تطارده منذ 4 سنوات

قُتل دبّ بنّي في جزيرة هوكايدو (شمال اليابان) كان يهاجم حيوانات منها الأبقار ولُقّب «نينجا» لقدرته على الاختباء، بعد مطاردته لأربع سنوات، وفق ما أفادت به السلطات المحلية. وقال تادايوشي تاكيدا، وهو مسؤول في هوكايدو: «تم قتل الدب البني بعد جهود كبيرة، وأكدت تحاليل عدة بينها اختبارات للحمض النووي، أنه «OSO18»، وهو الاسم الرمزي الذي كان مُعطى للحيوان. وكانت عمليات بحث عن هذا الدب البالغ طوله نحو مترين، جارية منذ أن بدأ الحيوان بمهاجمة أبقار سنة 2019، وتمكن من مهاجمة 66 رأس ماشية، نفق نصفها تقريباً متأثرة بجراحها.

وذكرت قناة «أن إتش كاي» اليابانية الرسمية التي أظهرت على غرار وسائل إعلام يابانية أخرى حماسة في ما يخص موضوع الدب، أن «OSO18» كان ملقباً بـ«نينجا» لقدرته على الاختباء عن البشر وتجنب أفخاخهم.