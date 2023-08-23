حكم غيابي على عميل بنك عراقي استولى على 9 مليارات دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، صدور ستة أحكام غيابية تقضي بالسجن 42 عاماً بحق عميل لأحد المصارف الحكومية، لإدانته بالاستيلاء على تسعة مليارات دينار.

وذكرت الهيئة في بيان صحافي، أن «محكمة جنايات الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت ستة أحكام غيابية بالسجن بلغ مجموعها 42 سنة بحق أحد عملاء مصرف الرافدين، لإقدامه على سرقة ثمانية مليارات و985 مليون دينار عن طريق تحرير صكوك بالاتفاق مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم»، لافتة إلى أن «من بينهم موظفون في أحد فروع مصرف الرافدين في بغداد».

وأضافت أنه «تم إيداع المبالغ في حسابات المتهم في أربعة مصارف، وسحبها من دون قيام المصرف بإرسال إشعارات إلى المصارف التي تم سحب المبالغ منها، بخصوص وجود رصيد في حساب الزبون يغطي مبلغ الصكوك لإجراء المقاصة عليه».

وأوضحت أن المحكمة «وجدت المتوافر لديها من أدلة وإثباتات، فضلاً عن هروب المدان من وجه العدالة، وتواصل القوى الأمنية العراقية البحث عن المتهم الذي يعتقد أنه سافر خارج البلاد، كما تضمنت قرارات الأحكام الصادرة بحقه، تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض في حال اكتساب القرار الدرجة القطعية».