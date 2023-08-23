8 قتلى في جولة سياحية «غير قانونية» بمجاري موسكو

ارتفعت حصيلة جولة «غير قانونية» في مجاري الصرف في موسكو أثناء هطول أمطار غزيرة إلى ثمانية قتلى، بحسب ما أعلنت هيئة التحقيق الروسية، أمس، مشيرة إلى أنها أوقفت المنظّم.

وقالت الهيئة في بيان، إنه عثر على «جثث جميع المشاركين» في الجولة، وهم سبعة سياح ومرشد سياحي.

ويشير المحققون إلى أن زيارة مجاري موسكو - حيث يُسمح «للموظفين المصرح لهم فقط» من الخدمات البلدية بالنزول - أمر «غير قانوني».

وفتح تحقيق بتهمة «تقديم خدمات من دون مراعاة قواعد السلامة، ما أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص بسبب الاستهتار»، بحسب البيان. وتنظم العديد من الجولات رفقة مرشدين في مجاري العاصمة التي بُني بعضها في القرن التاسع عشر.