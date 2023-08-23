«صيف دبي» يواصل التألق.. حفلات موسيقية وعروض فنية وكوميدية

تواصل «مفاجآت صيف دبي» إبهار المقيمين والزوّار في جميع أنحاء المدينة من خلال سلسلة من الحفلات الموسيقية الرائعة والعروض الكوميدية والمسرحيات الرائعة، وعروض السيرك المتجول وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تُقام في أشهر المواقع ومراكز التسوق في المدينة.

وتختتم «مفاجآت صيف دبي» مع مغني الراب الشهير جاه كاليب Jah Khalib، الحائز العديد من الجوائز، والذي سيؤدي مجموعة من أغانيه العالمية الشهيرة لأول مرة في دبي في الثالث من سبتمبر على مسرح «كوكاكولا أرينا». يمكنكم شراء التذاكر عبر موقع كوكاكولا أرينا حتى لا تفوتوا فرصة حضور هذه الليلة التي لن تنسى، والاستماع إلى أغانيه الشهيرة مثل Leila وMedina وMamasita وغيرها.

كما يوفر المهرجان فرصة لرؤية مغني البوب الإفريقي دافيدو في «كوكاكولا أرينا» ضمن جولته المميزة في دبي في الثاني من سبتمبر. وسيستمتع الجمهور بحفل مباشر بعد أن تم بثه أكثر من ملياري مرة في جميع أنحاء العالم واشتهر بقيادة الموسيقى التصويرية لكأس العالم لكرة القدم 2022. وسيكون الجمهور على موعد مع الأمسيتين الأخيرتين من سلسلة الحفلات الموسيقية الصيفية «Beat the Heat» على مسرح «ذا أجيندا» بمدينة دبي للإعلام. والمقدمة من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالشراكة مع أنغامي، مع بيج سام وفرقة الروك المصرية (مسار إجباري) في الأول من سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقدم نجم بوليوود متعدد المواهب فرحان أختر، عرضاً مميزاً لأول مرة في دبي في الأول من سبتمبر المقبل على مسرح «كوكاكولا أرينا».

وفي قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي يومي الأول والثاني من سبتمبر يمكن للجمهور قضاء أمسية ممتعة مع المسرحية الكويتية «غرفة 13»، التي تقدمها مجموعة من الممثلين الموهوبين، تدور أحداثها حول زوجين في بداية حياتهما، وما يحدث معهما من مفارقات.

ومن أجل الضحك سيكون عرض جوان ماكنالي على مسرح «ذا أجيندا» بمدينة دبي للإعلام في الثاني من سبتمبر خياراً مثالياً.