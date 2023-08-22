صاحبة «مياو كات كافيه»: القطط مضاد طبيعي للاكتئاب

بدافع شغفها بالقطط، افتتحت نعيمة معبد، في قطاع غزة، مقهى «مياو كات كافيه» هذا الأسبوع، أملاً في إدخال بعض الفرح على محبي هذا الحيوان، وزيادة الوعي بتربية الحيوانات الأليفة التي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة في المنطقة.

المقهى، هو الأول من نوعه في غزة، مصمم بطابع القطط، وفيه مرايا ومزهريات، بالإضافة إلى صور 14 قطة نزيلة في المقهى، ويمكن للرواد، سواء البالغون أو الأطفال، اللعب معها. واصطف طابور طويل من العملاء المتفائلين، أول من أمس، ما دفع معبد إلى وضع طاولات ومقاعد إضافية للعائلات التي أحضرت أطفالها لخوض تجربة اللعب مع القطط، مقابل 1.30 دولار لكل نصف ساعة.

ويمكن لأولياء الأمور الجلوس ومراقبة أطفالهم وهم يلعبون مع القطط، من خلال حاجز زجاجي، وهم يحتسون قهوتهم.

وقالت نعيمة «المشروع بسيط.. استلهمت فكرته من شغفي بالقطط منذ الصغر، فأحببت أن أنقل شغفي هذا للناس»، واصفة القطط بأنها «مضاد طبيعي للاكتئاب».

ويضم المقهى قططاً فارسية بشكل أساسي، ولكنه يحتوي أيضاً على قطط تركية وهجينة. وبالنسبة إلى حلا محمد أبومغصيب (14 عاماً)، التي لم تقنع والديها حتى الآن بإحضار قطة لها، كان المقهى مفاجأة سارة، ومحل ترحيب منها خلال إجازتها الصيفية.

ولم يحظَ المقهى بإعجاب كبير لدى بعض سكان غزة، الذين قالوا على وسائل التواصل إن معظم قاطني القطاع فقراء جداً على الترحيب بمثل هذا المشروع.