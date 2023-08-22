وفاة الكوميدي وحيد بوزيدي في المغرب بجلطة دماغية

توفي الفنان الكوميدي وحيد بوزيدي، أول من أمس، عن 45 عاماً في المغرب، بعد أيام قليلة من إصابته بجلطة دماغية، على ما أفادت ملحقته الإعلامية.

وقالت ملحقته الإعلامية الأحد: «توفي وحيد بوزيدي صباح اليوم بعد إصابته بجلطة دماغية الأربعاء أثناء إقامته في المغرب».

وبعد هذه الجلطة الدماغية نقل الفنان إلى المستشفى ودخل غيبوبة. وقال وقتها لصحيفة «لو كورييه دو لاتلاس» الفرنسية إنه تعرض لجلطتين دماغيتين عام 2021.

وبدأ بوزيدي مسيرته الفنية بالمشاركة في عروض الكوميدي الشهير جمال دبوز عام 2006، وفي يناير أطلق استعراضاً فردياً في مسرح «لو ريبوبليك» في باريس، وكان يفترض أن يقوم بجولة في كل أنحاء فرنسا.

وبعيداً عن المسرح، شارك بوزيدي في العديد من الأفلام الكوميدية من بينها «كاز ديبار» و«نويي سا مير، سا مير!» و«نيكي لارسون إي لو بارفان دو كوبيدون».