وجهات دبي المائية.. مغامرة وترفيه وأجواء رائعة

تتميز دبي بموقع بحري مميز، وتحرص على الترويج السياحي بطرق مبتكرة، من خلال استغلال موقعها الاستراتيجي على ساحل الخليج العربي، خصوصاً خلال العطلة الصيفية، وتُعد الأدلة الإرشادية التي يصدرها «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مكوناً رئيساً من مكونات حملة «وجهات دبي» الرامية إلى توفير معلومات إرشادية حول وجهات دبي المتعددة، وإبراز ما تتمتع به المدينة من مقومات تضعها في متناول سكانها وتميزها كأفضل مدينة للعيش والزيارة في العالم.

وأصبحت دبي المدينة النابضة بالحياة، تستقطب بشكل متزايد أعداداً كبيرة من هواة رياضة ركوب الأمواج ورياضات مائية أخرى بسبب خصوصية مياهها الدافئة ورياحها شبه الدائمة للاستمتاع بالأجواء الرائعة ومياهها الزرقاء، ورمالها الذهبية، لتجعل منها المكان المثالي لممارسة هذه الرياضات، مع توفير كل عوامل الأمان عبر طواقم إنقاذ مدربة تتواجد على الشواطئ من شروق الشمس وحتى غروبها، وعلى مدار اليوم في الشواطئ الليلية في كل من شواطئ جميرا 2 و3 وشاطئ أم سقيم 1.

مرحلة جديدة

وأكدت مديرة براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، شيماء السويدي، أن «حملة (وجهات دبي) ليست مجرد حملة ترويجية سياحية، وإنما تشمل مفهوماً أشمل من خلال تدشين مرحلة جديدة في المسيرة التنموية والمستدامة للسياحة الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في ترسيخ موقع دبي الريادي على خريطة السفر والسياحة العالمية، في ضوء مستهدفات ومشاريع الـ50».

وأضافت «تولي دبي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الترفيهية المائية المتنوعة التي تعد أحد أنواع السياحة الجاذبة التي تسهم في استقطاب أعداد كبيرة من السياح لما تنفرد به شواطئ دبي من ميزات فريدة تمكن مرتاديها من الإبحار وقت الغروب، مؤكدة استمتاع السياح بركوب الأمواج إلى جانب إمكانات الجذب الفريدة التي تقدمها الإمارة طوال العام».

من جانبه، قال المدير العام لمنتجع ليجولاند دبي، تيم هاريسون جونز، إن «الوجهة تتمتع بتصميم خاص للعائلات مع تركيز أكبر على الأطفال، إذ تضم حديقة ترفيهية مع أكثر من 40 لعبة وفعالية ترفيهية، إضافة إلى فندق يضم 250 غرفة وأنشطة تفاعلية ومهرجانات متنوعة تستهدف إثراء تجاربهم»، موضحاً أن الحديقة تتميز بموقعها الذي يقع على مسافة متساوية من مطاري دبي وأبوظبي الدوليين، ما يجعل منها وجهة مثالية للسياح.

وأضاف أن حديقة ليجولاند المائية تضم أكثر من 20 زلاقة مائية ومرفقاً ترفيهياً، وتتمتع بأعلى درجات الأمان بفضل المنقذين المنتشرين في كل مكان، كما تشتمل على فعاليات تتضمن ورشاً توعوية، والكثير من الأنشطة الترفيهية والملاعب المائية.

شواطئ خلابة

بينما أكد الشريك الإداري لدى نيمو للرياضات المائية وسام سلوم، الالتزام بتقديم تجارب فريدة للسياح من مختلف أنحاء العالم، عبر نشاطات متنوعة من الرياضات المائية، وجولات الدراجات المائية الشهيرة في دبي التي تمنح مرتاديها إطلالة رائعة على أشهر معالم المدينة، والتي تتنوّع ما بين جيت سكي، البراشوت، فلاي بورد، جيت كار، التزلج على الماء، واليخوت والمراكب الشراعية وغيرها.

وأشار إلى أن دبي تشتهر بشواطئها الخلابة، إذ تعد الوجهة المثالية لعشاق الرياضات المائية، لافتاً إلى وجود فريق من المدربين المتخصصين في قيادة الزلاجات المائية العادية والطائرة على توجيه الزوار ومرافقتهم في جميع مراحل مغامرتهم المائية، لضمان تحقيق تجربة استثنائية مع الالتزام بتطبيق تدابير احترازية تضمن صحة وسلامة الزوار والطاقم، ما يدعم جهودنا في جعلها الوجهة السياحية الأكثر زيارة في العالم.

من جهته، قال مدير العمليات في «ووتر لينك» أحمد علي، إن الألعاب المائية تُعد إحدى وأهم الوجهات التي تجذب القادمين والسياح في دبي، مشيراً إلى أن المدينة تشتهر بما تملكه من مقومات فريدة جعلتها الوجهة السياحية الأولى في الشرق الأوسط.

وأوضح أن الألعاب المائية التي تتميز بها «ووتر لينك»، تمكن الزائر من أن يبحر بواسطة الشراع أو اليخت، أو أن يقوم بجولة بسرعة عالية باستخدام «جت سكي» أو «كار سكي»، أو الزلاجة المائية الطائرة أو التزلج المائي (الجيتوفايتر)، البانانز والدوناتز، وغيرها من الألعاب المائية الشهيرة.

• 20 زلاقة مائية ومرفقاً ترفيهياً، تضمها حديقة ليجولاند المائية.

شيماء السويدي:

• «دبي تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الترفيهية المائية المتنوّعة التي تُعد أحد أنواع السياحة الجاذبة».



وسام سلوم:

• «جولات الدرّاجات المائية الشهيرة في دبي تمنح مرتاديها إطلالة رائعة على أشهر معالم المدينة».

الموسم مستمر

يتيح الموسم الحالي من «وجهات دبي» الذي يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري، فرصة للتعرف إلى أفضل التجارب في المدينة خلال فصل الصيف ووجهاتها المميزة التي تتنوّع بين الوجهات الشاطئية وحدائق الألعاب المائية المثيرة وأحواض السباحة بإطلالتها المتنوّعة علاوة على العديد من الأنشطة المقامة في الأماكن المغطاة في مختلف أنحاء دبي.