بعد وصول صديقة نيمار الى السعودية.. مواقع التواصل: "وداعاً جورجينا رونالدو" ! ( صور وفيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل "هاشتاغ" "وداعا جورجينا"، بعد أن خطفت عارضة الأزياء البرازيلية برونا بيانكاردي شريكة لاعب فريق الهلال السعودي نيمار الأضواء، من جورجينا رودريغيز شريكة لاعب فريق النصر كريستيانو رونالدو منذ وصولها إلى السعودية.

وأثارت برونا تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقاطع فيديو وصوراً توثق أولى إطلالاتها من المملكة العربية السعودية، حيث انتقلت للعيش صحبة والد طفلها المنتظر نيمار.

وعبر حسابها الرسمي في "انستغرام"، نشرت برونا مقطعا مصورا استعرضت فيه الزي الذي ارتدته لتلتقي بالجمهور السعودي لأول مرة، حيث ظهرت بملابس مكشوفة من الجزء العلوي مع بطن منتفخة بسبب الحمل.

وجربت وضع شال من القماش الأبيض على كتفيها، كجزء من الاحتشام واحتراما للمجتمع الذي أصبحت جزءا منه.

وفي فيديو آخر، وجهت برونا كاميرتها نحو العاصمة الرياض من شرفة الغرفة التي تقيم فيها، وبدأت في استعراض معالم العاصمة التي أعجبت بها كثيرا. كما ظهرت أيضا وهي تتسوق داخل أحد المراكز التجارية، وقالت إنه يتواجد في الفندق.

وفي أبريل الماضي، أعلن نيمار عن حمل برونا، ونشر رسالة بالبرتغالية تقول: "نحلم بحياتك، ونخطط لوصولك، ونعلم أنك هنا لتكمل حبنا وتجعل أيامنا أكثر سعادة"

وبعد شهرين، أقام الزوجان حفلة للكشف عن جنس المولود، حيث علما أنها ستكون فتاة، وعلقت برونا على "إنستغرام": "لا يسعنا الانتظار لمقابلتك شخصيا، يا ابنتي! أنت أعظم هدية لنا!". تجدر الإشارة إلى أنه لنيمار ابن من علاقة سابقة.

وتتمتع العارضة البرازيلية بحضور ممتاز على وسائل التواصل الاجتماعي ويضم حسابها على "إنستغرام" 7.1 مليون متابع، ويركز محتواها بشكل كبير على الموضة والجمال.

وأقام نادي الهلال، حفلا كبيرا في ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، بحضور 70 ألف مشجع، لاستقبال وتقديم نيمار لجماهيره، بعد أن تعاقد معه قادما من باريس سان جيرمان، نظير 90 مليون يورو.

برونا زوجة نيمار قبل الحفل وهي تستعرض الزي الذي سوف ترتديه الليلة ❤️pic.twitter.com/VsgZpQm9Z1 — Screen Mix (@ScreenMix) August 19, 2023