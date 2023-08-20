القبض على شاب هولندي قتل والده في «إجازة عائلية»

كشفت شرطة الدرك الإيطالية (كارابينيري)، أمس، عن إلقاء القبض على شاب هولندي (21 عاماً)، طعن والده وصديقاً للعائلة فأرداهما قتيلين أثناء قضاء إجازة في شمال إيطاليا.

وتعقبت قوة الشرطة الشاب الهولندي في منطقة غابات في مقاطعة كونيو في بيدمونت. وقالت الشرطة في مؤتمر صحافي، إنه «كان قد تم رصده هناك (الخميس)، بيد أنه لاذ بالفرار بعد ذلك». وأضافت الشرطة أنها «عثرت على المشتبه فيه نائماً في كنيسة صغيرة داخل الغابة».

وكان الأب والابن يقضيان إجازة في قرية مونتالدو موندوفي، وأقاما ليلة مع صديق العائلة.

ونقلت وسائل إعلام عن السلطات قولها إن «الشاب يعاني مرضاً عقلياً». وشارك في عملية البحث العشرات من أفراد أجهزة الطوارئ، بمساعدة الكلاب البوليسية والمروحيات.