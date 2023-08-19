«بانانغ بينانغ».. تحدي أعمدة الزيت في يوم الاستقلال

يحتفل الإندونيسيون بذكرى استقلالهم عن هولندا بطرق كثيرة ولافتة، وتستقطب فعاليات يوم الاستقلال الآلاف من المشاركين من الجهات الرسمية ومن الطبقات الشعبية والأسر الذين ينخطرون في العديد من الفعاليات والمهرجانات الحماسية، ولكن ما يعرف بسباق «بانانغ بينانغ» يبرز كواحد من بين هذه الفعاليات وأكثرها حماساً و«جنوناً»، كما يصفه الإعلام المحلي. وتتكون اللعبة من أعمدة من أخشاب الجوز المرتفعة والمدهونة بالزيت والمواد الزلقة، والتي تجعل من عملية صعودها أمراً شديد الصعوبة، وعلى الفرق المتسابقة إيجاد طريقة لصعود هذه الأعمدة التي يتم نصبها في الساحات العامة على امتداد البلاد.

يذكر أن «بانانغ بينانغ» كان يستخدمها المستعمر الهولندي للتسلية، حيث كان يجبر الفقراء على خوض مثل هذه التحديات، لذلك تجادل بعض الجهات المحلية بأن هذه المسابقات تعيد إلى الأذهان ذكريات سيئة، لكنها عموماً شديدة الشعبية، ولا يمكن أن يمر يوم الاستقلال من دونها.