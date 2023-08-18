نافورة دبي الراقصة.. موسيقى تتمايل أمام الجمهور

تعتبر نافورة دبي الراقصة الواقعة في الساحة الخارجية لـ«دبي مول»، واحدة من أكبر النوافير الراقصة في العالم، وهي واحدة من المعالم السياحية الساحرة التي تستقطب عشرات الآلاف من السياح الذين يزورونها من أرجاء العالم، إضافة إلى المقيمين.

يبلغ طول النافورة الراقصة 900 قدم، وتتمركز على مساحة تبلغ 30 فداناً، وتنفرد بتصاميمها وتفاصيلها التي تشتمل على خمس دوائر مختلفة الأحجام، وقوسين، إلى جانب مضخة مياه تضخ ما يصل إلى أكثر من 22 ألف غالون من المياه على ارتفاعات تصل إلى مبنى من 50 طابقاً، وإضافة إلى متعة مشاهدة العروض الموسيقية، يمكن للزوار القيام بالعديد من الأنشطة، أبرزها: ركوب أحد القوارب الخشبية التقليدية، والذهاب في جولة تصل مدتها إلى 30 دقيقة، كما يوفر الممشى مقابل نافورة دبي فرصة مثالية للاستمتاع بعرض النافورة، إضافة إلى المنصة العائمة الجديدة.